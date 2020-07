Británie v uvolňování opatření šlape na brzdu

Dodal, že počítal, že se některé podniky otevřou už 1. srpna, ale že se to odkládá nejméně o čtrnáct dní. Neotevřou se haly pro bowling, bruslařské ovály ani kasina a neobnoví se živé akce pod střechou. Na svatbách dále bude moci být jen 30 lidí. Nošení roušek bude rozšířeno i na galerie, kina a modlitebny. Zákonem to bude vymahatelné od 8. srpna .

V projevu britský premiér varoval, že by se „virus mohl vrátit”. Dodal, že evropské země bojují, aby udržely pod kontrolou „epidemii, která nabývá na síle“. Dodal, že se Británie nemůže blamovat, že by nebyla taky postižena.

Konzervativní poslanec Craig Whittaker si stěžoval, že etnické menšiny neberou riziko pandemie vážně: „Když se podíváte na oblasti, kde jsme viděli nárůst případů, ve velké většině je to tam, kde to menšiny neberou dost vážně. A není to jen asijská komunita.“ Dodal ale, že se to netýká všech oblastí, kde žijí menšiny.