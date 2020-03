Koronavirus bude zabíjet Brity, varoval šéflékař

Britové ale více než do lékáren zamířili do obchodů. Z regálů rychle mizí především toaletní papíry, mýdla a dezinfekce. Z potravin především trvanlivé potraviny jako rýže, těstoviny a kuskus.

Může také nařídit omezení společenského života. To znamená, že by Britové museli omezit návštěvy hospod, obchodů či zábavních akcí (tedy kin, divadel, sportovních akcí...).

Pokud by se nemoc COVID-19 etablovala, posunul by se plán do „zdržovací fáze“. V té by bylo hlavním cílem co nejvíce oddálit nástup rozsáhlé infekce a zamezit například náporu na zdravotnický systém, který se v zimním období potýká s vyššími počty pacientů kvůli sezonním onemocněním.