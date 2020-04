Čína odmítla mezinárodní vyšetřování původu viru

Čína odmítla nezávislé mezinárodní vyšetřování původu koronaviru. Čínská diplomatka v Británii Čchen Wenová sdělila BBC důvod: „Nezávislé vyšetřování je politicky motivované. V tuto chvíli bojujeme s virem a soustřeďujeme veškeré své úsilí na tento boj. Proč mluvit o takovémto vyšetřování? To odvrací nejen pozornost, ale také odklání prostředky. Myslím si, že s tím nebude nikdo souhlasit. Ničemu dobrému by to neposloužilo.”