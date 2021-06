Biden slíbil evropským státům, že jim na rozdíl od Trumpa pomůže

„Musím vykořenit korupci, která nás oslabuje. Vystříhat se těch, kteří by chtěli podněcovat nenávist pro svůj předstíraný populismus. Investovat do posílení institucí, které udržují naše demokratické hodnoty,“ řekl Biden po summitu.

Těm, co pochybují o roli Spojených států ve světě, vzkázal, že se mají dívat na to, co dělá, protože jeho slova nejsou v rozporu s činy.

Lídři členských zemí NATO uvedli, že konflikt na Ukrajině a v jejím okolí patří do hlavní agendy aliance. Ke vstupu Ukrajiny do NATO, o který Kyjev stojí, se však nevyjádřil: „Je fakt, že stále musí bojovat s korupcí. Do té doby uděláme vše, co bude v našich silách, abychom Ukrajině umožnili vzdorovat ruské agresi.”