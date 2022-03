Válka na Ukrajině přejde v krvavý pat, míní analytici

Podle deníku The New York Times se na Západě rodí konsenzus, že konflikt po 25 dnech přechází do krvavé patové situace. List upozorňuje na sobotní analýzu washingtonského ústavu pro válečná studia (Institute for the Study of War, ISW), která uvádí, že na různých místech Ukrajiny vznikají podmínky pro zamrznutí konfliktu. Následovat by prý mohla „velmi násilná a krvavá“ fáze války, která může trvat i měsíce.