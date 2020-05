V USA byl zastřelen vědec zkoumající covid-19. Měl na dosah významný objev, tvrdí laboratoř

Oba mrtví muži byli nalezeni v sobotu. Ping Liou ve svém bytě v pensylvánské aglomeraci Ross Township severně od Pittsburghu, jeho vrah v autě zaparkovaném nedaleko. Chao Ku profesora střelil do hlavy, krku a hrudi. Následně se vrátil do svého vozu zaparkovaného zhruba 100 metrů od bytu a namířil zbraň proti sobě. Manželka profesora Liou v tu chvíli nebyla doma.

„V tuto chvíli nemáme nic, co by naznačovalo, že čin souvisel se zaměstnáním pana Liou či jeho výzkumem,“ uvedl jeden z vyšetřujících, detektiv Brian Kolhepp. „Budeme se snažit dokončit, co začal, abychom tím vzdali hold jeho vědecké výjimečnosti. Jeho ztrátu pocítí celá vědecká komunita,“ uvedli jeho kolegové.