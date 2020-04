USA: Vajíčka za toaleťák. Směnný obchod kvete

Sheila Grahamnová z Atlanty, rozvedená matka tří dětí, ví moc dobře, že její devítiletý Tom, šestiletá Abigail a čtyřletý Jack milují ke snídani ovesné vločky. „Patří to k rannímu rituálu,“ vysvětluje. Na sociální síti nabídla, že za vločky dá toastový chléb a přihodí i džem – ovšem pod podmínkou, že se směna uskuteční jenom na předměstí Atlanty, kde bydlí. Nečekala dlouho – první odezva se dostavila do osmi minut.

„Vezměte si, co potřebujete, a zanechte, co můžete,“ hlásají cedulky na stolcích před vjezdy do rodinných domů. Nejčastěji se směňují máslo, mléko, džem. Barterové burzy, například BizX v Bellevue také ve státě Washington, zažívají neobyčejný boom.

Povodně, opakující se sucha a vedra a obchodní válka prezidenta Donalda Trumpa s Čínou zahnaly do úzkých a k bankrotům mnoho farmářů. Pandemie navíc zmrazila potřebný pohyb sezonních dělníků, bez nichž se hlavně při sklizni neobejdou. Z obavy před možným rabováním si obchody chrání výlohy dřevotřískami od New Yorku po západní pobřeží. „San Francisco vypadá jako město čekající hurikán,“ tweetoval jeden z místních.

Zastoupení médií na denních tiskovkách prezidenta Trumpa prořídlo. Korespondenty odvolaly listy The Washington Post, The New York Times i stanice CBS. „Drží si odstup kvůli zdravotnímu riziku v době, kdy pohlížejí na prezidentovy tiskové konference jako na stále méně informativní,“ komentoval to list The Houston Chronicle.