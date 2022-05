Ukrajinky prchající do Polska narážejí na protipotratovou politiku

„Jsou naprosto nepřipravené na situaci tady, o zákonech nic nevědí. I když četly nějaký článek o potratech v Polsku, mnoho z nich si pořád myslí, že když pro to existuje pádný důvod, lékaři interrupci na požádání provedou," vysvětluje. „Je to těžké, protože jim nechcete způsobovat nové trauma v okamžiku, kdy jsou rády, že se dostaly do bezpečí. Není to asi ta pravá chvíle říkat jim pravdu," dodává Lytvyněnková.

Na hranici se setkala s ženami, která ji prosily, aby jim pomohla sehnat léky k ukončení těhotenství. „Pokud žena, která potřebuje potratovou pilulku, přejde hranici, opravdu záleží na tom, na koho narazí," říká. „Pokud je to někdo progresivní, feministka, sežene jí kontakt na ty správné lidi. Ale pokud to bude muž nebo někdo nábožensky založený, bude mu to buď jedno, nebo řekne, že je to (embryo) boží anděl a že si to má ponechat," říká aktivistka.