Stoltenberg: NATO mírové jednotky na Ukrajinu nevyšle

„Jsme zodpovědní za to, aby se konflikt nestal válkou mezi NATO a Ruskem. Jasně jsme řekli, že nevyšleme jednotky na Ukrajinu. Pokud bychom to udělali, museli bychom očekávat plné rozvinutí konfliktu s Ruskem,“ řekl Stoltenberg.

Severoatlantická aliance varovala Moskvu před použitím biologických zbraní. „Rusko se snaží obvinit Ukrajinu, NATO a spojence z přípravy biologických zbraní. Je to lež. Takové kroky směřují k tomu, že se sami chystají k něčemu podobnému. Pokud by k něčemu takovému došlo, bylo by to porušení mezinárodních dohod s velmi nebezpečnými důsledky. Spojenci proto odsouhlasili pro Ukrajinu další vojenskou podporu včetně ochrany proti chemickým či jaderným zbraním,” uvedl Stoltenberg.