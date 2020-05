Slováky orouškovala televizní moderátorka

„Když jsem šla do studia s třemi rouškami, myslela jsem na to, že pokud si je dáme my, lidé se už za ně nebudou stydět. Ani ve snu by mě nenapadlo, že se to dostane až do jedněch z nejprestižnějších novin světa. Pro novináře je to něco mimořádného a přiznám se, že mě to dojalo i profesionálně. Především je ale fantastické, že ta relace jako kdyby odklela nošení roušek, které nám zjevně pomáhají,“ říká Puškárová.