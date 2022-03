Kyjev chce ovlivnit volby v Maďarsku, zlobí se Orbánův ministr

Šéf maďarské diplomacie ve videu zveřejněném na sociálních sítích tvrdil, že „probíhá koordinace mezi maďarskou levicí a zástupci ukrajinské vlády” a že Ukrajina se pokouší ve prospěch koalice maďarských opozičních stran ovlivnit volby, které budou v Maďarsku tuto neděli 3. dubna. Žádné důkazy, které by obvinění potvrzovaly, ale neuvedl.

Maďarská vláda se také aktivně postavila proti uvalení sankcí na dovoz ruské energie s poukazem na to, že by to vážně poškodilo ekonomiku země.