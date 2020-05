Darujte miliardy, vyzývají špičky Evropské unie Saúdy, Japonce či Gatesovu nadaci

To znamená, že nám všem jde o hodně. Nikdo z nás není vůči pandemii imunní a nikdo ji nemůže porazit pouze vlastními silami. Vlastně nebudeme v bezpečí do té doby, dokud nebudou v bezpečí všichni – v každé vesnici, městě, regionu a zemi po celém světě. V našem propojeném světě je globální zdravotní systém silný pouze tak jako jeho nejslabší článek. Abychom ochránili sebe samé, musíme se chránit všichni navzájem.

To je unikátní a opravdu celosvětový úkol. A je naprosto nutné udělat vše, co je v našich silách, abychom epidemii překonali. Proto musí při hledání účinné vakcíny a léčebných a terapeutických postupů, které by uzdravily celý svět, spojit své síly ti nejlepší a nejpřipravenější vědci. Současně musíme posílit zdravotnické systémy tak, aby byly výsledky tohoto úsilí dostupné pro všechny, a to zejména v Africe.