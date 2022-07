Biden i Putin na ponižující návštěvě Blízkého východu

iframe

V DNEŠNÍM DÍLE SE MIMO JINÉ DOZVÍTE:

Chyby Západu při podpoře arabského jara (12:14)

Snahy Muhammada bin Salmána modernizovat Saúdskou Arábii (17:45)

Složité pozadí vraždy Džamála Chášukdžího (21:33)

Západní politika dvojích standardů (26:10)

Osa Washington–Rijád (27:55)

Opouštění vlastních spojenců za arabského jara (29:41)

Význam předání ostrovů v Tiránské úžině Saúdům pro Izrael (30:30)

Palestinská otázka ztrácí na významu (32:00)

Význam Putinovy návštěvy Teheránu za války na Ukrajině (36:58)

Joe Biden navštívil po Izraeli Saúdskou Arábii, což je samo o sobě mimořádné, když z židovského státu odletěl do nábožensky nejvýznamnější arabské země a neváhal jednat s tamním vládnoucím princem Muhammadem bin Salmánem.

Přitom Biden a jeho administrativa prince dosud spíše kritizovali kvůli vraždě novináře Džamála Chášukdžího i způsobu vedení války v Jemenu.

„Ještě před čtyřmi lety by nebylo představitelné, aby letoun, který odstartoval z Izraele, zamířil do Saúdské Arábie,“ řekl Mikulecký.

Připomněl však, že to není blesk z čistého nebe. „Sbližování mezi zeměmi na jihu Perského zálivu a Izraelem probíhá už řadu let, ale dosud utajovaně. Za desetiletí se povedlo najít cestu, aby spolu zástupci zemí mohli mluvit a začít vedle sebe fungovat.“

Přiznal, že k tomu přispěly hrozby z Íránu. „Na Blízkém východě se nám překreslují spojenectví,“ shrnul vývoj Mikulecký.

Bidenova cesta ukázala, že USA v době války na Ukrajině více sázejí na spolupráci s tradičními partnery než na obnovení jaderných dohod s Íránem.

„Dneska musí Biden poměrně poníženě přijet do Saúdské Arábie a napravovat, co on a jeho ministr zahraničí a jeden z architektů jaderného dealu s Íránem Antony Blinken spáchali,“ řekl Mikulecký.

Připomněl, že Rijád byl vždy spojencem Západu. Současně dodal, že „i osa Washington–Rijád v podstatě funguje“.

Putin se vydal na cestu do bezvýznamnosti

Naopak do Teheránu, který je hlavním nepřítelem sunnitských zemí Perského zálivu a Izraele, zamířil ruský prezident Vladimir Putin.

Utrpěl tam ponížení, když ho turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nechal čekat.

O návštěvě ještě před jednáními Mikulecký řekl: „Nic významného to neznamená. Je to jedna z mála zemí, kam Putin může vůbec cestovat, že ho tam vůbec někdo pustí a vůbec se s ním bude bavit. Nepředpokládám, že by v nejbližší době Putin cestoval do Číny.”

„Chystá se sjezd komunistické strany Číny, a co jsem měl možnost vidět seznam pozvaných, tak tam byl německý kancléř, italský, španělský a francouzský prezident, ale ruský na něm nebyl,“ dodal.

Pro postup Putina má Mikulecký přirovnání. „Je to tak, jako když máš ve třídě jednoho grázla a nikdo se s ním nebaví, to je Írán. Teď začal zlobit druhý, ostatní se s ním přestali bavit. A on si ostentativně sedne k tomu prvnímu.“