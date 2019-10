Bagdádího odhalili díky ukradeným spodkům

Totožnost vůdce Islámského státu abú Bakra Bagdádího se podařilo během jeho stíhání potvrdit díky páru ukradených spodků, které získal špion, jenž se dostal do jeho blízkosti, uvedl to v pondělí list The Guardian s odvoláním na zdroje z Kurdy vedených Syrských demokratických sil (SDF).