Výsledky prezidentských voleb už potvrdily všechny americké státy

Do druhé části nepřímé volby amerického prezidenta tedy státy vysílají 306 volitelů pro Bidena a 232 pro úřadující hlavu státu Donalda Trumpa. Hlasování sboru volitelů je na programu příští pondělí. Biden svým ziskem vyrovnal Trumpův výsledek z roku 2016, byť tehdy nakonec Trump obdržel jen 304 hlasů poté, co se dva neloajální volitelé od vítězného kandidáta odklonili.

Do netradičních voleb pořádaných uprostřed pandemie se podle deníku The Washington Post zapojilo 66,2 procenta právoplatných voličů, v řadě států účast přesáhla 75 procent.

Jsou zde však i četné výjimky, k nimž se řadí i pensylvánský senátor Pat Toomey. V rozhovoru s deníkem The Philadelphia Inquirer řekl, že je jasné, že volby vyhrál Biden. „Prezident by měl vzdát snahu dotlačit legislativní sbory ke zrušení výsledků voleb v jejich příslušných státech, je to naprosto nepřijatelné a nebude to fungovat,” míní republikán působící v Senátu od roku 2011.