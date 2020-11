Exprávník: Trump inauguraci vypustí

„Je to trapné. Jak to mám taktně říct? Uškodí to prezidentovu odkazu,“ odpověděl na otázku reportéra uznaný vítěz voleb, demokrat Joe Biden (77).

Michael Cohen (54), Trumpův bývalý osobní právník, má za to, že na Vánoce se Trump uchýlí do svého floridského letoviska Mar-a-Lago a bude bojkotovat Bidenovu inauguraci 20. ledna. Podle něj by nesnesl nechat se snímat kamerami jako poražený. „Nemá v sobě vnitřní sílu být laskavý,“ řekl.

Vítězem je Biden Čtyři pětiny Američanů uznávají demokrata Bidena vítězem. Týž závěr sdílí polovina republikánů, píše agentura Reuters. V lidovém hlasování dostal o pět milionů hlasů víc. Celkově 50,8 procenta, což je víc než Reagan v roce 1980 (50,7 procenta).

Pompeo se těší na druhé období

„Trump neprohrál… Pane prezidente, tvrdě bojujte,“ vyzval ho naopak Lindsey Graham (65), znovuzvolený jihokarolínský senátor. Na Bidenově mandátu „ulpí stín poloviny lidí v této zemi, kteří jsou přesvědčeni, že nebyl zvolen legitimně“, míní Roger Stone (68), odsouzený lobbista, jemuž Trump zmírnil trest.

Také šéf diplomacie Mike Pompeo (56) prohlásil, že počítá s hladkým přechodem do Trumpova druhého funkčního období. Žaloby vznesené Trumpovým týmem v Michiganu a Georgii soudy odmítly, tento poslední stát, kde Biden podle předběžných výsledků těsně vede, ale nařídil ruční přepočet všech hlasů z prezidentských voleb.

Další žaloby míří proti Pensylvánii. Tam nově splaskla bublina, jež podnítila výzvu ministra spravedlnosti Willliama Barra (70) federálním prokurátorům vyšetřovat už jen podezření na volební podvody.

Pošťák Richard Hopkins (32) tam totiž před vyšetřovateli odvolal své tvrzení, že ředitel pošty ve městě Erie nařídil antedatovat korespondenční lístky, aby mohly být ještě započteny.

V Nevadě advokáti prezidenta argumentovali dvěma hlasy zesnulých voličů. Ukázalo se nicméně, že za jednoho hlasovala dcera, která se svého hlasu vzdala, a u druhého nebylo zřejmé, komu byl vlastně odevzdán.

Trump nyní dokonce obvinil list The Washington Post a televizi ABC z „ilegálních“ sond, v nichž se obě média spletla ve Wisconsinu, v němž přiznala Bidenovi vedení o 17 procent, zatímco vyhrál o necelé procento. Volební šéfové v jednotlivých státech oslovení listem The New York Times shodně potvrdili, že nejsou důkazy o podvodech.

Získal Aljašku

Hlasy se v některých státech stále dopočítávají. V Severní Karolíně vede Trump 50 : 48,7 procenta, v Georgii a v Arizoně těsně Biden 49,5 : 49,2 procenta, respektive 49,4 : 49 procenta. Ani od vyžádaných přepočtů se neočekává, že by nějak výsledek ovlivnily. Trump sice podle včerejší projekce stanice CNN zvítězí na Aljašce a získá tak tři další volitele, ani to však konečný výsledek nezmění.

Média si také povšimla, že prezidentova manželka Melanie proti zvyklostem nekontaktovala Jill Bidenovou.

„Nic nás nezastaví,“ komentoval to Biden. Pokračuje ve výběru členů svých pracovních skupin a slíbil, že na Den díkůvzdání, jenž letos připadá na čtvrtek 26. listopadu, zveřejní křestní jména svých budoucích ministrů.