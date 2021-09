Vývoj Strany zelených v české politice

Do sněmovních voleb 2021 Zelení zvažovali kandidaturu v koalici s ČSSD. Po znovuzvolení Jana Hamáčka předsedou sociální demokracie od myšlenky na spolupráci ustoupili. Rýsovala se i možnost koalice s hnutím Lidé PRO, to však nezískalo dostatek podpisů občanů, kterými jeho zakladatel Mikuláš Minář podmiňoval účast ve volbách.

Strana zelených se zapojila do prvních porevolučních voleb v červnu 1990. Ve volbách do České národní rady, Sněmovny lidu i Sněmovny národů Federálního shromáždění získala jen 3,1-4,1 % hlasů, do žádného orgánu se nedostala. Pro postup do skrutinia, procesu rozdělování křesel, bylo zapotřebí alespoň 5 % hlasů.