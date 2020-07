Jak probíhají volby do Senátu

V dubnu 2020 vyhlásil prezident Miloš Zeman dny konání 1. kola senátních voleb pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. První den probíhá hlasování od 14:00 do 22:00, druhý den od 8:00 do 14:00. Současně se ve všech krajích mimo Prahu budou konat volby do krajských zastupitelstev. Případné druhé kolo senátních voleb se odehraje v pátek 9. října a sobotu 10. října 2020.