V pražských školách o rouškách rozhodli ředitelé, na každé to bude jinak

Obecně platí, že v oranžovém stupni by se roušky nosit měly. Asociace ředitelů základních škol si proto stěžovala, že pražské školy od hygieniků žádné pokyny nedostaly. Mnohé pražské školy ovšem roušky samy zavádějí.

V ČR jsme liberálnější a alibističtější, tak to úřady nechaly na tom nejnižším článku, což je ředitel školy.

Situaci ve školách bude město spolu s hygieniky sledovat. Podle Jágrové se nepředpokládají do 14 dnů velké změny. Situace se podle ní ale mění a byl by zázrak, kdyby se nemoc v některé škole neobjevila. „Nepočítáme s tím, že bychom zavírali školy, vždy se opatření bude týkat konkrétního kolektivu,” řekla.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) v neděli taktéž řekl, že Praha je „v přechodové fázi mezi zelenou a oranžovou“ a situace ještě není taková, aby se roušky plošně zavedly. V případě dalšího zhoršení situace by krajští hygienici mohli roušky zavést povinně. Výjimku by měly mateřské a speciální školy.

„V manuálu od MŠMT je jasně napsané, že oranžový okres znamená nosit roušky na chodbách. Teď mě překvapuje, že to někdo vymyslel jinak. Pokud má být Praha oranžová, tak se kloním k opatrnosti a roušky na chodbách nařídím,“ řekl minulý týden Právu. Rodiče s podmínkami nástupu do škol a průběhu školního roku seznámí během pondělí. A není jediný, kdo jim sdělí, ať si děti vezmou roušky s sebou.

Podle dalšího pražského ředitele Víta Berana ze ZŠ Kunratice jsme v Česku takoví liberálnější a alibističtější, tak to úřady nechaly na tom nejnižším článku, což je ředitel školy. „Mým zájmem je zahájit školní rok pokud možno ve zdraví, a tak se budou na chodbách nosit roušky,“ prohlásil.

„Je to opravdu na řediteli školy dle doporučení MŠMT (manuál říká, že podmínky provozu a vnitřního režimu stanoví ředitel školy). My začneme rouškami ve společných prostorách a uvidíme,“ sdělila Novinkám učitelka a výchovná poradkyně z Křesťanského gymnázia v Praze-Hostivaři. Škola to uvádí i na svém webu.