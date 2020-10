Zavírají se i ZUŠ. Individuální výuka však u nich bude možná

Nové opatření se bude týkat i základních uměleckých škol, které přejdou na výuku na dálku v celé ČR, zatímco dosud v některých krajích zavřeny nebyly. Od pondělí 12. října ale naopak již bude v ZUŠ umožněna individuální výuka v budově, tedy „jeden na jednoho”.

Předseda Asociace ZUŠ Tomáš Kolafa uvítal, že se budou moci konat individuální hodiny hry na hudební nástroje. To, že se kolektivní výuka nyní prezenčně konat nebude, je podle něj pochopitelné. „Nárůst epidemie je takový, že je jasné, že shromažďování dětí je nesmysl,“ poznamenal.

Kolafa nejprve na přelomu září a října, když se rozhodlo o uzavření ZUŠ „jen“ podle tzv. semaforu nákazy koronavirem v červených či oranžových regionech, uvedl, že je rozhodnutím o přechodu těchto škol na výuku na dálku zklamaný. Podle něj o tom předtím se zástupci uměleckých škol nikdo nehovořil.

Pro další období chtěla asociace vyjednat aspoň možnost prezenční individuální výuky - a to se nyní podařilo.

Střídání tříd

Na 2. stupni ZŠ se od pondělí chystá týdenní střídání prezenční a distanční výuky jednotlivých tříd. Ministr školství Robert Plaga (ANO) popsal, že např. třída A jednoho ročníku bude chodit do školy a třída B bude doma, přičemž další týden se to otočí.

Pokud je někde jen jedna třída v ročníku, pak se vyjde z toho, aby se počet žáků ve škole snížil na polovinu. Doma pak zůstanou třeba šesťáci a sedmáci, osmáci a deváťáci půjdou do školy.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého je střídavá výuka na druhém stupni nejméně špatnou variantou z těch, o kterých se uvažovalo.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) totiž původně hovořil o případném uzavření 2. stupně jako celku. Plaga se nicméně proti tomu ozval s tím, že podle odborných studií má pouhé zamezení přístupu žáků do škol malý dopad v boji s koronavirem, pokud ho neprovází další opatření omezující sociální kontakty.

První stupně základních škol budou dál chodit do školy, provoz se neomezí ani ve školkách. Žáci nižších stupňů víceletých gymnázií budou taktéž chodit do školy, netýká se jich ani distanční výuka, ani střídání tříd. Pro ně budou nadále povinné roušky i ve třídách (jen na chodbách je mohou z žáků a studentů nosit pouze ti na 1. stupni ZŠ) a tělocvik by měl být venku.

„Jsme opravdu moc rádi, že můžeme učit prezenčně aspoň ten nižší stupeň,“ uvedla předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.

Víceletá gymnázia jsou podle ní nyní v podstatě poloprázdná, protože jejich vyšší stupeň se už učí z domova. To, že starší gymnazisté budou v distanční výuce pokračovat déle než dva týdny, se podle ní vzhledem k současné situaci dalo očekávat. Původně měli být doma ve většině Česka do 16. října, nyní to bude všude alespoň o týden déle.

Obecně u středních škol se však prezenční výuka ruší na celém území ČR s výjimkou praktické výuky. Přechází se na distanční výuku. Nebýt nejnovějších opatření, která mají až na výjimky platit od 12. října do 23. října, měly by možná ještě čtyři kraje některé SŠ i ony následující dva týdny otevřené.

Výhrady zástupců VŠ

Platí i to, že všechny vysoké školy přecházejí na distanční výuku. Osobní přítomnost se zakazuje, výjimku bude mít praxe lékařských a zdravotnických oborů. Předseda České konference rektorů Petr Sklenička se k opatřením vyjádřil kriticky, a to hlavně k rozhodnutí zrušit pro většinu VŠ oborů výjimky pro prezenční praktické či laboratorní vzdělávání.

„Nás to netěší, protože výjimky byly poslední záchranou, která poskytovala záruku toho, že by semestr nebo akademický rok mohl doběhnout v pořádku,“ konstatoval. Pokud by současná opatření trvala do 23. října, tak by se podle něj prezenční výuka zřejmě ještě mohla nahradit.

„Samozřejmě chápeme, že situace se zhoršuje, ale upřímně nikdo v této zemi nemůže mít data o tom, že by výuka v malých desetičlenných skupinách mohla být nějak nebezpečná,“ namítl. Podle něj jsou univerzity opět jako jediné zavírány preventivně.