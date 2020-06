Zakotvení Crew Dragonu bylo neuvěřitelně hladké, libují si astronauti

„Až do dokování letěl Dragon velmi podobně jako raketoplány. Choval se též velmi podobně. Ale co nás oba úplně praštilo do očí a hned jsme to po zakotvení řekli, že jsme při dokováni nic necítili. Bylo to tak hladké. A když už jsme pak byli v doku, ucítili jsme v lodi malý otřes. Nic moc velkého, ale cítili jsme to. Ptali jsme se pak kluků na palubě ISS a oni také uvedli, že během dokování necítili nic. Každopádně mě to opravdu překvapilo,“ popsal Hurley podle agentury Reuters.