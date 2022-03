V Česku vznikne síť jednotřídek pro uprchlíky z Ukrajiny

Nabídka stipendií pro ukrajinské vysokoškoláky bude na webu Study in the Czech Republic

Konkrétně v Praze se otevře v pondělí první ukrajinská jednotřídka v 1. slovanském gymnáziu v Praze 1. Zima předpokládá, že do ní bude chodit asi 20 dětí. V Brně se pak otevřou jednotřídky pro Ukrajince ve dvou základních školách, a to ZŠ Cacovická a ZŠ Údolní.

Podle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) počítá vláda v tuto chvíli s tím, že do ČR může přijít až půl milionu lidí z Ukrajiny. Situace se podle něj bude měnit každým dnem. V současnosti jsou v Česku přibližně stovky ukrajinských dětí, které kvůli válce opustily svou zemi, odhadl. MŠMT podle něj počítá s tím, že některé děti z Ukrajiny se zařadí i rovnou do českých škol. Dodal, že úřad jim ve čtvrtek datovou schránkou rozeslal návod, jak mají ukrajinské žáky integrovat.

Podle náměstka primátora Brna Petra Hladíka se z 66 brněnských škol přihlásilo 10, které mají zkušenosti s integrací cizinců. V úterý se podle něj do ZŠ v Brně registrovalo 28 dětí a ve středu už přes 50. Vedení města počítá s tím, že dětí z Ukrajiny budou ve velmi rychlé době stovky. Brno proto chystá i dětské skupiny pro předškoláky, kteří by taktéž mohli využívat zázemí škol.

„Odpoledne by se děti mohly kromě jiného učit česky,“ řekl Hladík. Podotkl, že pokud by musely v ČR zůstat déle, mohly by pak od září nastoupit už do běžných českých škol.