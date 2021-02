Středoškoláci se budou testovat sami a povinně, počítá s tím ministerský manuál

Zatímco případné pozdější testování žáků ZŠ se bude pravděpodobně provádět pomocí antigenních testů, které nebude třeba zasílat na vyhodnocení do laboratoře, v první fázi se budou testovat závěrečné ročníky středních škol, a to pomocí neinvazivních PCR testů a tzv. samoodběrem. Nebude tedy nutná asistence zdravotnického personálu a při samotném odběru ani jiné osoby.

Maturanti by se mohli vrátit do škol v březnu, testovat se budou sami

Maturanti by se mohli vrátit do škol v březnu, testovat se budou sami Domácí

Jak to ve zkratce bude probíhat? Cca 15 středoškoláků se sejde v přístřešku před školou, vydezinfikují si ruce, obdrží testovací sadu a projdou instruktáží, to vše při dodržování patřičných rozestupů. Následně si sami odeberou vzorek a poté jej po dalším vydezinfikování odevzdají do boxu. Ten se pak pošle do laboratoře a druhý den v 7:00 se má formou SMS zprávy oznámit výsledek. To vše zřejmě jednou týdně v určený den.