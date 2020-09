Roušky budou povinné i ve školách, ve třídách však ne

„To plošné opatření, které má mít platnost pro vnitřní prostory v celé republice, je podle mých informací koncipováno v duchu opatření, která jsme ve školách avizovali v rámci manuálu pro společné prostory. To znamená, že by se to nemělo týkat výuky ve třídách a v učebnách, ale mělo by jít o nošení roušek uvnitř škol, tedy na chodbách. V podstatě v režimu, který jsme znali na jaře a který odpovídá manuálu pro oranžový stupeň,“ řekl Novinkám Plaga.