Přehledně: Co se bude dít, když se ve škole objeví nákaza koronavirem?

Od 1. září se vrací povinné roušky do vnitřních prostor a veřejné dopravy Domácí

Nadále platí, že škola není povinna poskytovat zaměstnancům roušky mající charakter osobních ochranných pomůcek, a to ani v případě plošného nařízení jejich užívání. Ve škole mimo třídy ale jinak budou povinné.

Pokud jsou u žáka příznaky patrné již při příchodu do školy, není vpuštěn do budovy školy - v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, jinak to zákonnému zástupci neprodleně oznámit.