Načasování návratu do SŠ není ideální, ve stejný den začnou maturitní testy, reagují ředitelé

Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí rotační vyučování na druhém stupni ve zbytku Česka a všude začne i teoretická prezenční výuka ve středních školách.

Do škol v přírodě budou moct žáci vyjet od 31. května, podmínky ministerstvo zdravotnictví ještě nezveřejnilo.

„Žáky jsme k prezenční výuce chtěli dostat co možná nejdřív, ale to načasování mi přijde poměrně dost nešťastné,“ poznamenal. Školy podle něj většinou nejsou schopné zajistit běžnou výuku a maturity najednou. Domnívá se, že by tak možná bylo lepší pokračovat ještě několik dnů v distanční výuce.