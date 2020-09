Jen pošleme děti do nákupních center. Prymula s prodloužením víkendu naráží do zdi

Ovšem zdaleka ne všechna vedení škol to vnímají takto, a to i bez ohledu na to, kde se jejich ZŠ či SŠ nachází.

Poměrně rázně se na danou situaci ve svém vzkazu rodičům dívá ředitel pražské ZŠ Jižní IV. Daniel Kaiser. „Byť jsem podporučík v záloze, neuposlechnu příkaz plukovníka Prymuly a nevyhlašuji ředitelské volno na 25. 9. 2020. To bych pouze poslal děti do nákupních center, do jejich domovů na dopolední setkání spolužáků bez roušek a rodiče mladších dětí vyhnal z práce. Nakažení by pak pěkně šířili nemoci i mimo území Prahy. Z mého pohledu je lepší mít děti pod kontrolou. Jestli si je budou chtít rodiče nechat doma, klidně je mohou uvolnit,“ napsal.