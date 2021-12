ISS by mohla fungovat až do roku 2030

Národní kosmické agentury, které jsou partnery v projektu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS), daly najevo záměr prodloužit provoz stanice do let 2028 až 2030. Uvedl to šéf ruského vesmírného úřadu Roskosmos Dmitrij Rogozin v rozhovoru, který ve středu zveřejnila agentura Interfax. Podle dosavadní dohody účastníků projektu by měla stanice fungovat do roku 2024.