Dušek: Nákazy školních dětí se na nových případech podílejí z 30 procent

Mezi novými případy covidu-19 tvoří školní děti podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška asi 30 procent. Další velká část jsou mladí do 30 let a lidé ve věku 30 až 40 let, mezi nimiž je stále mnoho neočkovaných. Dušek to ve středu řekl ČTK a České televizi. PCR testy z prvního kola testování ve školách potvrdily 116 pozitivních případů.