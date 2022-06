Turci kupují kradené obilí, tvrdí Ukrajinci

Ukrajinský velvyslanec podle svých slov požádal turecké úřady a Interpol o pomoc při vyšetřování, aby se přišlo na to, kdo se na přepravě obilí podílí.

Nové prokremelské vedení Chersonské oblasti v pondělí samo přiznalo, že začalo vyvážet obilí sklizené v loňském roce do Ruska, odkud by mělo putovat k zájemcům. Uvedla to ruská státní agentura TASS s odkazem na Kirilla Stremousova, zástupce šéfa regionu. Ten je ukrajinskými médii označován za kolaboranta.