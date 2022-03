Trump: Na hrozby Rusů reagujme vysláním jaderných ponorek

Trump v pondělí v americké televizi uvedl, že svět se bojí Ruska, protože je jadernou velmocí, přitom ale USA jsou na tom, co se týče vybavení nukleárními zbraněmi, ještě lépe. „Máme nejlepší ponorky na světě, nejúčinnější zbraně, které byly kdy vybudovány,“ nechal se slyšet.

Podle něj by USA měly Rusku vyslat jasný signál. Pokud ruský prezident Vladimir Putin ještě jednou pohrozí použitím jaderných zbraní, měly by USA odpovědět podobně.

USA připravují plány pro případ, že by Rusko použilo své nejsilnější zbraně Válka na Ukrajině

„Měli bychom do Ruska jasně vzkázat: Ještě jednou se zmíníte o jaderné hrozbě, a my pošleme naše ponorky k vašim břehům. Umírají tam (na Ukrajině) tisíce lidí, a pokud to nezastavíme, možná jich budou i miliony,” řekl přímo bývalý prezident.