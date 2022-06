Statisíce Rusů si Putinovi stěžují na válku

Ruská vláda od 25. března, kdy uvedla, že během konfliktu na Ukrajině zemřelo 1351 lidí, nezveřejnila žádné oficiální údaje o počtu obětí. Rodiny nasazených vojáků se tak evidentně začínají ptát, co se děje.

Někteří sociologové ovšem upozorňují, že kritici invaze a režimu se v podobných průzkumech nevyjadřují, takže číslo nelze brát za reprezentativní. Jiní zase tvrdí, že podpora Putina skutečně je tak vysoká, a to kvůli systematické a důkladné propagandě.

„Jsou to obyčejní lidé... s tradiční mentalitou a vírou v laskavého patriarchálního cara,” dodává s tím, že rodin, které se strachují o své syny, bude víc, jen nevěří, že by dopis prezidentovi mohl něco změnit.

Fischer: Před tribunálem by měli stát všichni. Putin, vojáci, poslanci, všichni Válka na Ukrajině

Politolog Preobraženskij předpokládá, že prezidentovi se jeho podřízení bojí hlásit, jak obrovský je počet stížností. „Je to člověk, který je osobně zodpovědný za válku, právě on ji rozpoutal. Stěžovat si mu na něho samotného – to nemá smysl,” myslí si.