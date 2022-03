Rusko požádalo o pomoc Čínu

Rusko od začátku invaze na Ukrajinu žádá Čínu o vojenské vybavení a další pomoc. Informoval o tom v neděli list Financial Times s odvoláním na představitele USA. Bílý dům a čínská ambasáda ve Washingtonu se k informaci nevyjádřily. Podle listu The New York Times Moskva kvůli sankcím Západu Peking požádala i o hospodářskou pomoc.