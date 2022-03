Pytle s pískem i „ježci“ v ulicích. Oděsa se bude bránit

„Oděsané! Dnes, osmého března, z Oděského nádraží ve 22.32 hodin odjíždí vlak do Užhorodu. Každý může cestovat zdarma,“ informovaly v úterý úřady. Z oblasti lze odjet i trajektem do Rumunska. Zpět přiváží humanitární pomoc.

„Nedovedete si ani představit, co to pro mě znamená. Mnoho let jsem se považovala za nositelku ruské kultury. Teprve před dvěma roky jsem začala publikovat v ukrajinštině, do té doby jsem psala a četla rusky, uvažovala jsem v ruštině jako mí rodiče,“ říká místní aktivistka Taťjana Gerasimovová. „Pro mě už ale žádné Rusko neexistuje. Tam, kde bylo, je teď absolutní prázdnota,“ dodala.