Putin nechce anexi, ale zničení, tvrdí oligarcha

„Zpočátku chtěl obnovit sovětský model a připojit Ukrajinu, Moldavsko a Bělorusko k Rusku, nyní se ale vše změnilo. Putin se snaží Ukrajinu zničit. Je to vidět na zběsilém násilí a krutosti této války,“ řekl v rozhovoru pro Zman Jisrael, sesterský web The Times of Israel.

„Zpočátku se říkalo, že chce rozdělit ukrajinský majetek mezi blízké oligarchy. Pokud by to tak mělo být, pak by nenechal zničit Azovstal, ale obsadil by ho a později věnoval některému ze spojenců,“ dodal s odkazem na zničený ocelárenský komplex v ukrajinském Mariupolu.