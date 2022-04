Putin mění strategii. Do 9. května chce mít hotovo, míní americké tajné služby

Jedním ze signálů, že se Rusové přeskupují, je to, že jejich jednotky, které se stahují z bojových oblastí severně a východně od Kyjeva, se zřejmě přesunuly na sever, v některých případech až do Běloruska, aby doplnily zásoby. Spojené státy se domnívají, že se tak dostanou do pozice, kdy se budou moci přesunout na jihovýchod do oblasti Donbasu.