Průlom? Ukrajina o vstup do NATO neusiluje. Krym a Donbas můžeme probrat, řekl Zelenskyj

„Jsem připraven vést dialog, nikoliv kapitulovat. Není to o mně, je to o lidech, kteří mě zvolili. Pokud jde o NATO, tuhle myšlenku jsem opustil už dávno. Poté, co jsme pochopili, že NATO není připraveno Ukrajinu přijmout,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru pro stanici ABC News.