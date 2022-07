Prohlaste, že Rusko sponzoruje terorismus, dala americkému ministrovi ultimátum šéfka Sněmovny

Politico označuje vyhrocený telefonát jako ukázku „propastného rozdílu mezi kroky, které by si zákonodárci od vlády představovali, a tím, co je ministr ochoten udělat”.

„Neexistuje žádný právní důvod, proč by Kongres nemohl přijmout zákon, který by Rusko účinně označil za stát sponzorující terorismus,” řekl jeden z demokratických poradců. „Přijetí legislativy Kongresem je samozřejmě složitější cesta, než kdyby označení provedl ministr, ale poskytlo by to vládě politické krytí, které je zapotřebí k vystupňování ekonomického tlaku a rétoriky vůči Putinovi,” dodal.