Nové smlouvy se zahraničím budeme uzavírat jen v rublech, vyhlásil šéf Roskosmosu

„Nyní, když to začalo v celé zemi, budeme i my odteď všechny externí smlouvy uzavírat v rublech,“ prohlásil Rogozin. Neupřesnil, o jaké smlouvy konkrétně půjde.

List The Wall Street Journal napsal, že není jasné, jak by Rusko mohlo velké zákazníky přimět ke změně. Získávání rublů by pro západní podniky mohlo být v době protiruských sankcí obtížné, upozornil deník.