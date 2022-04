Čeští kriminalisté prověřují válečné zločiny na Ukrajině

„V případě válečných zločinů se žádná jurisdikce neomezuje hranicemi. To může vyšetřovat i Policie České republiky. Jsem v kontaktu s NCOZ a vím, že na tom pracují. To znamená, i česká policie to může s ohledem na mimořádnou závažnost těch válečných zločinů vyšetřovat. To je v souladu s právem,“ řekl Fischer s tím, že policie si může ke svědeckým výpovědím předvolat třeba i uprchlíky, kteří do Česka z Ukrajiny přišli.