Na Scholze roste tlak kvůli zbraním pro Ukrajinu

Jádrem věci je podle něj otázka, zda Německo povolí vývoz těžkých zbraní. „Scholz se nyní musí ukázat a dodat je. Jinak by byl spoluzodpovědný za bezbrannost Ukrajiny,“ prohlásil.

Předseda zahraniční skupiny parlamentní frakce CDU/CSU Roderich Kiesewetter prohlásil, že Ukrajina by neměla ztroskotat kvůli váhavosti německé vlády. Vytkl Scholzově sociální demokracii, že se penězi vykupuje ze zodpovědnosti.

Scholz v úterý přislíbil, že jeho vláda bude pro Ukrajinu nakupovat zbraně u zbrojních firem. "Požádali jsme německý zbrojní průmysl, aby nám řekl, jaký materiál může v nejbližší době dodat," řekl Scholz. Ukrajina si pak vybere, co bude potřebovat, "a my na to vyčleníme potřebné peníze", uvedl kancléř. V této souvislosti mluvil o protitankových zbraních, munici a zařízeních protivzdušné obrany.