Mírová mise rozděluje politiky

Předseda branného výboru Sněmovny a bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) je opatrný a před případným souhlasem s polským návrhem chce, aby vláda s opozicí vše řádně prodiskutovala.

„Jsem k tomu velmi rezervovaný, protože mírová mise přísluší pouze OSN. Varuji před jakýmikoli kroky, které by situaci eskalovaly. Sem patří i bezletová zóna. Nikdo si nepřeje zavlečení zemí NATO do této války,“ řekl ve středu Právu Metnar.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že polský návrh je k diskusi, ale jeho provedení vidí spíše skepticky. „Chceme Ukrajině pomáhat, ale nechceme dostat Českou republiku do konfliktu,“ řekla Černochová v ČT.

Podle ní není možné, aby mírovou misi odsouhlasila Rada bezpečnosti OSN, protože v ní sedí i Rusko s právem veta, ale cestou by podle ní mohl být většinový souhlas Valného shromáždění OSN. „Bylo by potřeba asi 130 hlasů a to by, myslím, bylo možné,“ dodala Černochová. Ve čtvrtek by o mírové misi měl jednat mimořádný sum­mit NATO.

„Je to genocida“

Předseda zahraničního výboru Marek Ženíšek z TOP 09 je pro to, aby Česko polskou snahu podpořilo. „Riziko tu je, ale tomu se nevyhneme nikdy. Humanitární koridor je podle mého namístě. Evropa se nemůže v přímém přenosu dívat, jak tam umírají lidé kvůli tomu, že se nemohou dostat z místa,“ řekl Právu Ženíšek.

Také člen branného výboru Petr Liška (STAN) se začíná přiklánět k tomu, že by se mělo něco zkusit. „Už to překročilo meze, protože tam dochází ke genocidě Ukrajinců, a proto bych se přikláněl k ráznějšímu řešení,“ řekl Liška. Bezletová zóna se dá podle něj vyhlásit snadno, ale hůř by se zajišťovalo její dodržování. V současné době je neproveditelná, dodal Liška.

Hnutí SPD je zásadně proti mírové misi. „Bylo by to bráno jako vstup vojsk NATO na území Ukrajiny a začala by třetí světová válka. To by znamenalo miliony mrtvých,“ řekl Právu šéf poslanců SPD Radim Fiala. Pro mírovou misi by byl jen v případě, že by s tím souhlasilo v Radě bezpečnosti i Rusko.

Místopředseda branného výboru Pavel Růžička (ANO) je pro vyslání vojáků NATO na Slovensko, na což ve čtvrtek kývla Sněmovna. „Ale mírová mise nebo bezletová zóna by problémy pouze znásobily,“ řekl Právu.