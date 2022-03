Kaczyňski s mírovou misí NATO vsadil na vabank

Jeho účast na cestě trojice premiérů z Polska, Česka a Slovinska minulý týden do Kyjeva na setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským proto vzbudila pozornost nejen v Polsku. Jeho návrh, že na Ukrajinu by měla být vyslána mírová mise NATO, která by poskytovala humanitární pomoc, usilovala o mír, ale zároveň by byla chráněna ozbrojenými silami, vyvolal rozpaky.