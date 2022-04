Dobrá zpráva z Mariupolu: malá Veronika unikla

„Více než měsíc se schovávaly ve sklepě rodinného domku nedaleko centra. Okolo padaly rakety a střelba utichala jen občas. Slibovaná záchrana a odvoz do bezpečí se každý den odkládaly,“ řekla v neděli Právu Karyn, která pracuje jako uklízečka v jedné z pražských porodnic.

Její rodina – matka se svým druhým manželem, synem a také její dcera – zažívala hrozné dny a noci. „Vyprávěli mi, že to bylo strašné. Na zahradě vedle domu vybuchla raketa. Naštěstí nikoho nezabila ani nezranila,“ líčí otřesné zážitky Karyn.

V obklíčeném městě je málo jídla i pití, nejde tam elektřina ani plyn. „Matčin manžel chodil ven a sháněl jídlo, kde se dalo. Také sousedé jim pomáhali. Pro vodu chodili do přírody, do studánky,“ uvedla Karyn.

Po nekonečném čekání na evakuaci si nakonec sehnali auto a ujeli do města Doněck. To sice leží na území separatistické republiky, ale je tam bezpečněji než v Mariupolu.

„Nejdříve chtěli vyrazit na západ do Záporoží. Ale silnice tam byly zaminované. Nakonec byl směr do Doněcka jediný možný. I tak byla jejich cesta hodně dramatická, protože po nich stříleli, tak přidali plyn a podařilo se jim ujet,“ poznamenala Karyn.

„Jsem moc šťastná, ale bojím se o ně stále, protože v Doněcku se také válčí, ale naštěstí ne tak jako v Mariupolu,“ uvedla Karyn. Teď už spolu mohou pravidelně telefonovat a přemýšlí, jak je dostat do bezpečí v Česku.

Karyn v Česku bydlí už sedm let, z Mariupolu se přestěhovala do Prahy za babičkou Zojou, která má české občanství. Ze svého rodného města utekla v roce 2015, rok poté, co začala občanská válka na Donbasu.