Černochová: Umístění německých vojáků v ČR je passé

O možném působení německých vojáků v ČR mluvila ministryně ve středu po jednání ministrů obrany NATO věnovaném posilování východního křídla aliance. Černochová neuvedla, o kolik vojáků by šlo a jak by byl jejich mandát časově omezen. Jejich pobyt v ČR by podle ní nejprve musely schválit obě komory českého Parlamentu.