Rusko uvalilo sankce na divize společnosti Gazprom Germania

Gazprom disponuje největšími zásobami zemního plynu na světě a má monopol na vývoz této strategicky důležité suroviny z Ruska prostřednictvím plynovodů. Je klíčovým dodavatelem plynu do mnoha evropských zemí, včetně České republiky. Západní země po útoku ruských vojsk na Ukrajinu zintenzivnily snahu o snížení závislosti na ruskému plynu.

Plynovod Jamal vede z Ruska přes Bělorusko a Polsko do Německa. Plynovod, který obvykle přepravuje ruský plyn do západní Evropy, ve středu opět fungoval v obráceném režimu. Dodávky z Německa do Polska však byly mírně nižší než v úterý.