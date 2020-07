Koronavirus má v Evropě udržet pod kontrolou unijní strategie, týká se i Česka

Evropská komise připravila pro případnou další vlnu onemocnění covid-19 strategii, která má koordinovat opatření v rámci celé Unie. Opatření by podle návrhu měla být zavedená do září, aby se minimalizovaly dopady souběhu se sezónní chřipkovou epidemií, kdy by mohlo snadno dojít k zahlcení zdravotnických systémů.