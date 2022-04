Vojenský psycholog: Agrese je ve válce žádoucí, otázkou je najít míru

„Dřív se tomu říkalo politická příprava mužstva, dělají to pořád všechny armády. Pokud ta není dostatečná, voják se s úkolem neztotožní a pod vlivem okolností, stresu nebo únavy opustí techniku, protože není přesvědčený, že by stálo kvůli úkolu nasadit svůj život,“ vysvětlil psycholog.

Psycholog ale zdůraznil, že výpovědi zajatců pro ukrajinská média je potřeba brát s rezervou: „Pokud si chcete zachránit život, tak musíte s tím, kdo vás zajme, navázat co nejrychleji blízký vztah. Takže budete říkat, co chtějí.”

„On už není takový rozdíl, jestli kouká do monitoru naváděcího systému, nebo doma hraje nějakou hru. Vypadá to úplně stejně. Válka je odlidštěná. On nevidí oběti a není s nimi v přímém fyzickém kontaktu. Zabít někoho tváří v tvář je obtížné, jak říkají všichni váleční veteráni. Rozhodně toho prvního. Zabíjení na dálku to může ulehčit – zadají souřadnice a zmáčknou knoflík. Ve válce je cílem, aby voják nepřemýšlel, aby plnil rozkazy,“ uvedl vojenský psycholog.