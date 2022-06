Jihokorejské filmy a seriály, které vás pobaví i rozpláčou

Co vše jste schopni udělat pro peníze a dobré sociální postavení? Snímek Parazit sleduje čtyřčlennou, chudou rodinu, která touží o obojím. Když se synovi naskytne příležitost doučovat za dobré peníze angličtinu dcery bohatého byznysmena pana Parka, ihned po šanci sáhne. A nejen po ní. Jeho cílem je infiltrovat do bohaté domácnosti celou svou rodinu. Jak dopadne střet lidí, jejichž sociální postavení je tolik odlišné?

Otec s dcerou společně cestují vlakem ze Soulu do Pusanu za matkou holčičky. Během jejich cesty ale vypukne zombie apokalypsa. Naneštěstí se do soupravy těsně před odjezdem dostane infikovaný člověk. Netrvá dlouho a vlak se za jízdy mění v jatka a stovky zombíků, kteří krvelačně pronásledují zbytek cestujících. V boji na život a na smrt navíc vyvstává mnoho morálních otázek. Snímek v roce 2016 natočil režisér Sang-ho Yeon.

So-mi je malá holčička, která to už v útlém věku nemá v životě lehké. Vydělává peníze tím, že chodí do zastavárny, kterou vede samotářský a podivínský Tae-sik, kterého všichni znají jako Muže odnikud. Holčička muže navštěvuje každý den, a i když muž není z jejích všetečných otázek příliš nadšený, její přítomnost toleruje. Když jednoho dne unese dívku a její matku gang, se kterým se matka zapletla, rozhodne se muž svou malou kamarádku vypátrat a zachránit.

Je rok 2019 a osmadvacetiletá Kim Seo-yeon ztrácí svůj mobilní telefon, když cestuje za svou nemocnou matkou na venkov. Ve svém starém domě najde desítky let starý bezdrátový telefon, na který jí volá utrápená žena. Ta tvrdí, že ji týrá její matka. Seo-yeon nakonec zjišťuje, že žena na telefonu, Oh Young-sook, žije ve stejném domě, ale v roce 1999. Obě ženy jsou schopné komunikovat v čase prostřednictvím telefonu a vyměňovat si informace o svých životech.

Lee Jong-su je mladý aspirující spisovatel, který se živí pochybnými pracemi v Paju. Jednoho dne se na akci, kam doručoval zboží, setká se sousedkou a spolužačkou z dětství Shin Hae-mi. Ta se brzy chystá na cestu do Afriky a Jon-sua poprosí, aby po dobu její nepřítomnosti krmil její kočku. Během času, kdy je dívka pryč, Jong-su řeší rodinné problémy a sní o vztahu s Hae-mi. Ta se však vrací po boku Bena, se kterým se seznámila na cestách. Psychologický thriller o milostném trojúhelníku a o tom, co vše se může pokazit, natočený na motivy povídky známého autora Haruki Murakamiho.

Jakým jiným seriálem začít než tím, který se během několika dní po premiéře stal mezinárodně nejsledovanějším seriálem na Netflixu všech dob. Seriál sleduje příběh Song Ki-huna, který je až po uši v dluzích, jeho matka se potýká se zdravotními problémy, na jejichž léčbu nemá finance, a jeho jediná dcera má odjet s matkou a jejím novým manželem do Spojených států. Když Song dostane nabídku vyhrát peníze v neznámé hře, přijme ji. Skončí na ostrově společně se čtyřmi stovkami dalších stejně zoufalých lidí s vidinou na zbohatnutí. Nikdo z nich však netuší, že zdánlivě neškodné dětské hry, které za peníze hrají, je můžou stát život.

Thrillerový akční hororový seriál Království zombie sleduje příběh korunního prince Lee Changa a jeho podřízených, kteří narazí na nepřirozenou nákazu. Ta křísí mrtvé během princova vyšetřování politického spiknutí a fám o smrti krále Joseona. Chang se setkává se spojenci, kteří se snaží postavit na odpor v městském státě Sangju, než se nákaza rozšíří dále do provincie. Mor se však již adaptoval.

Romantický příběh se vším všudy zasazený do armádního prostředí v nebezpečné Severní Koreji. Jun Se-ri je úspěšnou ženou, která vlastní prosperující módní společnost. Její bezstarostný život se změní ve chvíli, kdy se rozhodne osobně otestovat jeden z produktů při paraglidingu v Soulu. Nešťastnou náhodou ji ale špatné počasí zanese až do korejského demilitarizovaného pásma na severokorejské straně. Zde se setkává s kapitánem Ri Čong-hjeokem, který toto území střeží. Ten se rozhodne, že mladé ženě pomůže a tajně ji přepraví zpět do Jižní Koreje.