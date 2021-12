Nejlepší seriály na Netflixu s českým dabingem nebo titulky

1. Hra na oliheň (Squid Game)

Jihokorejský dramatický seriál se během několika dní po premiéře stal mezinárodně nejsledovanějším seriálem na Netflixu všech dob. Seriál sleduje příběh Song Ki-huna, který je až po uši v dluzích, jeho matka se potýká se zdravotními problémy, na jejichž léčbu nemá finance, a jeho jediná dcera má odjet s matkou a jejím novým manželem do Spojených států. Když Song dostane nabídku vyhrát peníze v neznámé hře, přijme ji. Skončí na ostrově společně se čtyřmi stovkami dalších stejně zoufalých lidí s vidinou na zbohatnutí. Nikdo z nich však netuší, že zdánlivě neškodné dětské hry, které za peníze hrají, je můžou stát život.

2. Papírový dům (La Casa de Papel)

Španělský seriál, jenž se proslavil po celém světě, stejně tak jako píseň Bella Ciao či známý kostým sestávající z červené kombinézy a masky Salvadora Dalího. Záhadný Profesor, jehož pravé jméno nikdo nezná, dá dohromady partů zlodějíčků, padělatelů, rváčů a IT expertů. Proč? K přepadení a vykradení Královské španělské tiskárny cenin. Po zdlouhavé a do detailu propracované přípravě se lupiči budovy zmocní. Jenže i ten nejlepší plán je stejně tak dobrý jako je nejslabší člen party.

3. Koruna (The Crown)

Historický životopisný seriál o britské královské rodině i politických a historických souvislostech druhé poloviny 20. století. Diváci se postupně setkávají s královnou Alžbětou II., jejím otcem králem Jiřím VI. a její sestrou Margaret, princem Phillipem, princem Charlesem i princeznou Dianou a mnoha dalšími postavami. V politické rovině seriál představuje mimo jiné počínání Winstona Churchilla a později i Margaret Thatcherové. Vedle historické linie, scénáře a hereckých výkonů je třeba vyzdvihnout i kostýmy a masky, které k důvěryhodnosti jednotlivých postav i seriálu jako takovému výrazně napomáhají.

4. Stranger Things

Mike, Lucas, Dustin a Will jsou nerozluční kamarádi z malého městečka Hawkins v americké Indianě. Jednoho večera se kamarádi rozloučí a na kolech vyrazí do svých domovů. Will však domů nikdy nedorazí, zmizí beze stopy. Zatímco lidé a místní policie pátrají po chlapci, objeví se v městečku záhadná dívka – holohlavá, nemluvná, v bílé nemocniční košili a s vytetovaným číslem 011 na předloktí. Brzy se ukáže, že má dívka nadpřirozené schopnosti, čímž se stává jediným vodítkem k vyřešení záhadného zmizení Willa.

5. Narcos

Seriál natočený podle skutečných událostí sleduje drogové kartely v jihoamerické Kolumbii sedmdesátých až devadesátých let. Ústřední postavou je nechvalně proslulý Pablo Escobar – drogový baron, miliardář, obávaný mafián a šéf tzv. Medellínského kartelu. Seriál ilustruje i další důležité společenské, historické a politické události Kolumbie dané doby. Vypravěčem příběhu je americký agent Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami Steve Murphy, který se snažil Escobara zadržet.

6. TY (You)

Psychologický thrillerový seriál o lásce, posedlosti a stalkingu. Joe Goldberg je na první pohled obyčejný americký mladý muž, manažer knihkupectví, který se zamiluje do jedné ze zákaznic, blonďaté krásky Beck. Jeho láska však přeroste do něčeho mnohem nebezpečnějšího. Když mezi nimi začne propukat něco výjimečného, Joe si uvědomí, že je ochoten pro ni udělat cokoliv. Cokoliv.

7. Perníkový táta (Breaking Bad)

Padesátiletý Walter White je učitelem na americké střední škole. Žije společně s těhotnou manželkou Skyler a tělesně postiženým náctiletým synem Waltrem mladším. Vedle učitelského zaměstnání si navíc přivydělává v myčce aut. Když mu lékaři diagnostikují rakovinu plic, dá si za cíl finančně zabezpečit svou rodinu předtím, než zemře. Osud ho spojí s jeho bývalým studentem Jessem, se kterým začne vařit metamfetamin. Jakožto učitel chemie dokáže vyrobit nejkvalitnější drogu v širokém okolí. Skrývat ale tak velké tajemství je čím dál těžší nejen před rodinou, ale i policií a ostatními gangy.

8. Zaklínač (The Witcher)

Fantasy drama vycházející z knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského vypráví příběh o zabijácích nestvůr. Hlavní postavou je zaklínač Geralt z Rivie, jenž je znám i pod mnoha jinými jmény – Gwynnbleid, Vatt'ghern, Bílý vlk nebo Řezník z Blavikenu. Geralt se snaží najít své místo ve světě lidí, nestvůr a elfů, když ho osud zavede k mocné čarodějce a mladé princezně se zvláštním darem.

9. Mindhunter: Lovci myšlenek

Milovníci kriminalistiky jistě ocení psychologické drama zasazené do Spojených států 70. let. Prostřednictvím dvou agentů FBI, Holdena Forda a Billa Tenche, diváci nahlédnou do chodu policejního vyšetřování i věznice, ale především do myslí těch nejhorších a nejbrutálnějších sériových vrahů. S cílem pomoci rozvoji kriminalistiky jsou odhodlaní ponořit se do psychologie vraždy a proniknout do mysli sériových vrahů, které povede k jejich dopadení.

10. Naše planeta (Our planet)

Milovníci dokumentů o přírodě si přijdou na své i na Netflixu. Vypravěč David Attenborough, jenž na sebe nedávno upozornil svým celovečerním dokumentárním snímkem Život na naší planetě (2020), představuje divákům přirozenou krásu naší planety, ale i odhaluje, jak změna klimatu ovlivňuje všechny její živé tvory.

11. Černé zrcadlo (Black Mirror)

Co všechno mohou způsobit technologie? Britský dramatický sci-fi seriál s často temným a satirickým tónem pohlíží do blízké či alternativní budoucnosti a zkoumá možné neočekávané důsledky prudkého rozvoje technologií. Každý z dílů seriálu je samostatný. První díl první série je zasazen do Londýna, kde ministerského předsedu vydírá anonym. Unesl britskou princeznu a její propuštění si podmiňuje vskutku ohavným činem – ministr musí vystoupit v živém televizním vstupu, ve kterém bude provozovat sex s prasetem.

12. BoJack Horseman

Na první pohled by se mohlo zdát, že tento animovaný seriál je pro děti. Opak je ale pravdou. Seriál plný černého humoru a satiry je zasazen do alternativního světa, kde lidé a antropomorfní zvířata žijí společně. Hlavní postavou je kůň BoJack Horseman, bývalá hvězda seriálu Horsin‘ Around z devadesátých let. BoJack ale touží získat slávu zpět, a tak plánuje napsat svou autobiografii.

13. Bridgertonovi (Bridgerton)

Historický a dramatický seriál inspirovaný romány Julie Quinnové v žebříčku sledovanosti seriálů společnosti Netflix obsadil se svou první sérií druhé místo. Děj se odehrává na přelomu 18. a 19. století ve Velké Británii. Soustředí se na rodinu Bridgertonů: Violet, vdovu Lady Bridgertonovou, její čtyři syny Anthonyho, Benedicta, Colina a Gregoryho, a její čtyři dcery Daphne, Eloise, Francescu a Hyacint.

14. Dům na kopci (The Haunting of Hill House)

Hororová série o sedmičlenné rodině Crainových, jenž se potýká s tíživými vzpomínkami a zážitky z děsivého a starého domu zvaného Hill House. V domě zemřela matka pěti dětí Crainových. Po její tragické smrti otec sbalí děti a do domu už se nikdy nevrátí. I po 26 letech však rodina nemůže přestat myslet na hrůzný dům a je jasné, že musí začít čelit svým démonům i zlu z Hill House.

15. Dobré místo (The Good Place)

Elleanor Shellstropová se po smrti probouzí na Dobrém místě, jakousi alternativou ráje. Během chvíle je jí ale jasné, že muselo dojít k velkému nedorozumění a někdo si jí spletl s jinou ženou jménem Elleanor Shellstropová, protože ona rozhodně nebyla na zemi svatouškem a nekonala dobré skutky. Děsí se ale Špatného místa, na které by ji poslali, kdyby se zjistilo, že je zde neprávem. Elleanor tak musí předstírat, že patří na místo, kde nelze klít, každý má svou spřízněnou duši a všichni jsou neustále šťastní.

16. Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders)

Gangsterská sága britského Birminghamu 20. let minulého století. Příběh začíná v roce 1919 v chudých čtvrtích poválečného Birminghamu, kde žádné zákony neplatí. Hospodářská krize dává prostor vzniku nelegálních obchodů i zločineckých gangů. Na vrcholu této průmyslové džungle se usazuje rozvětvená rodina Shelbyových, jejíž četní sourozenci, bratranci a strýcové tvoří ten nejkrutější gang ze všech – Peaky Blinders.

17. Cizinka (Outlander)

Claire Rendall je šťastně vdanou zdravotní sestrou žijící v období druhé světové války. Omylem se však propadne portálem a ocitne se ve Skotsku v roce 1743. Rychle se musí vyrovnat s nenadálou změnou i se adaptovat na nové, neznámé a nebezpečné prostředí. Okolnosti Claire donutí provdat se za horala Jamieho Frasera a ona je tak nucena dělit své city mezi dva muže, jenž od sebe dělí dvě století.

18. Dům z karet (House of Cards)

Co vše je člověk schopný udělat pro získání moci? Kongresman a stranický tajemník americké Demokratické strany Frank Underwood se měl stát ministrem zahraničí. Poté, co mu je funkce odepřena, realizuje společně se stejně manipulativní a ctižádostivou manželkou Clair svůj propracovaný plán. Z pozice člena Sněmovny reprezentantů se chce přes funkci viceprezidenta dostat až na nejvyšší post – prezidenta Spojených států. Seriál je plný politických intrik, manipulace, moci a dokonce i vražd.

19. Holky za mřížemi (Orange is the New Black)

Piper Chapmanová si žije spokojeným životem společně se snoubencem Larrym. Štěstí jim ale zpřetrhá chyba, kterou Piper v minulosti udělala a za kterou bude muset pykat. Před deseti lety se pokusila převézt přes hranice kufr plný padělaných peněz a teď za to musí jít na rok do vězení. Jak se vyrovná se životem za mřížemi s minimem soukromí? Jak si zvykne na své nové spoluvězenkyně? A jak se zachová, až ve vězení potká svou bývalou přítelkyni, kvůli které teď nosí vězeňské šaty?

20. Dámský gambit (The Queen’s Gambit)